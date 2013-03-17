央视315晚会批评苹果和大众汽车等侵犯中国消费者权益

路透上海3月16日 - 中国中央电视台以保护消费者权益为主旨的“3.15晚会”每年都会点名批评一些厂家侵犯消费者利益。而周五晚间播放的央视315晚会批评苹果(AAPL.O)、德国大众汽车(VOWG_p.DE)及江淮汽车(600418.SS) 等知名厂家存在侵权行为。

在长达两个小时的晚会上，央视爆光称苹果手机在对待中国消费者售后维修时采用不同于国外的标准，保修期变相缩水；苹果规定其电脑及iPad无论是整机还是主要附件的保修期仅一年，而中国相关法规规定，电脑主要部件需保修两年。

晚会上还爆光国内汽车业几个消费者投诉较集中的例子，例如大众汽车的DSG变速器出现不少故障投诉；江淮汽车旗下轿车品牌同悦的多位车主反映，购车仅一年多就出现明显车架锈蚀情况。

晚会爆光后，大众汽车迅速在其微博上发表相关声明称：大众汽车非常重视3.15晚会节目对DSG问题的报道。“提升客户满意度一直是我们的首要任务。我们高度重视该报道，并将以最快速度联系消费者予以解决。”

而江淮汽车亦发表声明，对江淮同悦锈蚀事件高度重视，并对同悦的用户深表歉意。公司将以最快的速度为客户提供最佳解决方案，直至客户满意。

苹果中国及美国公司暂无法联络到发表评论。

此外，昨天的315晚会还曝光网易(NTES.O)邮箱涉嫌窃取用户信息，部分城市的周大生金店所售足金首饰金含量不足等。

在周五美股交易开始后，网易股价一度下跌近6%，收市跌幅缩减为2.5%。

近几年，央视315晚会对侵权事件的爆光力度不断增强，每年晚会上都有一些知名企业“中枪”，例如在去年晚会上，中国电信(0728.HK)、家乐福(CARR.PA)、麦当劳(MCD.N)等企业被点名批评，部分被点名企业国内销售额立即受到影响，一些上市公司股价下跌。（完）

(发稿 林琦; 审校 屈桂娟)

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