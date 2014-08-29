国有四大行首套房贷款占比逾九成 审批尺度未变--人民日报

路透北京8月29日 - 今年以来，中国房地产市场面临调整，房地产信贷资产的潜在风险有所暴露，市场预期发生变化，因此个人住房贷款审批尺度和流程长短备受关注。但数据显示中国四大国有银行首套房贷款均占各行房贷的九成以上，而且贷款审批尺度既没有趋严也没有放松。

人民日报周五报导称，在中国央行5月召开会议要求商业银行合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求之后，各家银行纷纷落实此项政策。

报导援引中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)信贷与投资管理部副总经理赵建介绍说，近年来个人住房贷款增速均高于该行各项贷款平均增速，且重点支持首套房贷款需求，首套房贷款比例为97%。

“央行会议后，1-7月，工行新增个人住房贷款2,286亿元，其中5-7月新增1,015亿元，占5-7月该行各项贷款增量的47.14%。”赵建说。

中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)在房地产市场交易量逐步下滑的背景下，今年前7个月仍实现了个人住房贷款同比多增，其中用于支持居民购买首套房的贷款金额占比在九成以上。

中国银行(601988.SS)(3988.HK)5-7月新增个人住房贷款352亿元，首套房贷款占比在九成以上。

中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)亦表示，6月份新增个人住房贷款400亿元，比今年前5个月的月均新增多100亿元，首套房贷款占比也在九成以上。

而谈到房贷审批尺度时，四大国有银行均表示尺度未有变化，审批时间基本在一周以内便可完成。

“贷款审批尺度没有发生变化，既没有趋严也没有放松，对符合贷款准入条件的贷款，基本都能通过审批，批准率稳定在九成以上。”农行相关人士表示。

工行的赵建说，一方面，5-7月工行调增了290亿元个人住房贷款规模；另一方面，近两年工行正在积极推广个人住房贷款自动化审批，进一步加快业务办理效率。

中行工作人员亦谈到，个人住房贷款审批时间一般在一周以内，最快可在1到3个工作日完成。

建行住房金融与个人信贷部副总经理周刚表示，在客户资料齐全、贷款调查审核完成以后，即可通过评分卡快速审批，采用人工审批的一般不超过5个工作日。

中国央行副行长刘士余曾在5月12日主持召开住房金融服务专题座谈会，要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求；科学合理定价，综合考虑财务可持续、风险管理等因素，合理确定首套房贷款利率水平。

关于有媒体报导的有一些城市出现个人抵押贷款断供、银行收楼的情况，赵建认为，即便当前出现个别借款人因房价下降故意弃房断供的案例，也属于个别地区或个别楼盘的现象，不会对银行个人贷款整体造成较大风险，这种正常的经济现象应该理性判断，不宜过度解读与渲染。

“今年以来，有部分经济较发达地区出现了一些违约现象。这主要是当地受经济周期影响的中小企业和从业人员，因个人偿款能力下降导致的，但作为首套房贷款的刚需客户群体，不会出现大面积违约现象。”农行零售银行业务部副总经理王彤说。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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