中国移动4G服务将于12月18日推出--报道

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透北京11月25日 - 《上海日报》周一报道称，中国移动(0941.HK)将于12月18日开始推出4G商用服务。
报道援引中国移动上海公司一位高层的话称，移动将率先在北京、广州和重庆推出4G服务。
报道还称，预计中国政府将在中国移动4G服务推出前发放4G牌照。
中国移动正在投入数十亿美元升级基础设施，以便在政府发放4G牌照后能让用户享受速度更快的互联网和数据服务。
路透尚未联系到中国移动方面就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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