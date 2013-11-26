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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 12:41 BJT

中国移动将于12月18日推出4G商用服务--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月25日 - 《上海日报》周一报道称，中国移动 将于12月18日开始推出4G商用服务。

报道援引中国移动上海公司一位高层的话称，移动将率先在北京、广州和重庆推出4G服务。

报道还称，预计中国政府将在中国移动4G服务推出前发放4G牌照。

中国移动正在投入数十亿美元升级基础设施，以便在政府发放4G牌照后能让用户享受速度更快的互联网和数据服务。

路透尚未联系到中国移动方面就此置评。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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