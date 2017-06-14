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中国财经 | 2017年 6月 14日 星期三 09:13 BJT

2030年5G有望带动中国直接经济产出6.3万亿元--白皮书

路透北京6月14日 - 中国信息通信研究院向业界正式发布《5G经济社会影响白皮书》预测，到2030年，5G有望带动中国直接经济产出6.3万亿元人民币、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。

新华社报道，白皮书提出5G作为通用目的技术，将开辟移动通信发展新时代，加速经济社会数字化转型进程，推动中国数字经济发展迈上新台阶：预计到2030年，在间接贡献方面5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元、就业机会1,150万个。

白皮书还指出，为充分释放5G发展潜能，中国应加强政策统筹，加快5G产业化进程，超前部署网络基础设施，深化5G在各行业领域的融合应用。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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