2030年5G有望带动中国直接经济产出6.3万亿元--白皮书

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月14日 - 中国信息通信研究院向业界正式发布《5G经济社会影响白皮书》预测，到2030年，5G有望带动中国直接经济产出6.3万亿元人民币、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。
新华社报道，白皮书提出5G作为通用目的技术，将开辟移动通信发展新时代，加速经济社会数字化转型进程，推动中国数字经济发展迈上新台阶：预计到2030年，在间接贡献方面5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元、就业机会1,150万个。
白皮书还指出，为充分释放5G发展潜能，中国应加强政策统筹，加快5G产业化进程，超前部署网络基础设施，深化5G在各行业领域的融合应用。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。