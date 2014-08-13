中国7月金融数据远低于预期 股市转跌债券收益率下降

友邦保险第一季新业务激增 受中国和香港销售推动
路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。
路透上海8月13日 - 中国人民银行周三上午公布的7月信贷和社会融资规模数据远低于预期后，国内金融市场马上出现异动，A股沪综指.SSEC由升转跌，银行间债市金融债收益率下行约4-5个基点（BP），而国债期货由跌转升。
北京时间11:20分，中国股市沪综指.SSEC下跌0.60%至2,208.25点，盘中最高为2,230.99点。
央行数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。
初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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