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中国财经 | 2014年 8月 13日 星期三 11:38 BJT

中国7月金融数据远低于预期 股市转跌债券收益率下降

路透上海8月13日 - 中国人民银行周三上午公布的7月信贷和社会融资规模数据远低于预期后，国内金融市场马上出现异动，A股沪综指.SSEC由升转跌，银行间债市金融债收益率下行约4-5个基点（BP），而国债期货由跌转升。

北京时间11:20分，中国股市沪综指.SSEC下跌0.60%至2,208.25点，盘中最高为2,230.99点。

央行数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。

初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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