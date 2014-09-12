焦点：中国8月金融数据显示融资需求偏弱 支持货币政策定向放松

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
采写/上海/北京新闻中文部/撰写/康熙泽
路透北京9月12日 - 中国最新金融数据显示实体经济融资需求仍偏弱，银行主动放贷意愿亦不强。8月新增人民币贷款走出上月低谷水平，明显受“票据冲量”的支撑；反映表外融资的社会融资规模扩张无力，体现监管层意图管控非标业务的效果。
8月广义货币供应量M2增速不仅低于预期，并创下年内次低位，然官方表态其仍在合理区间，且全年M2增速将达到13%的预期目标。业内人士认为，除非年内就业等经济数据大幅下滑，货币政策全面放松概率仍偏低，更多将以定向调控为主。
“社融这个数据感觉上萎缩的快了点，信托贷款和票据的数据都在萎缩，M2增速这么低也跟这个有关，融资这么快的收缩，肯定对企业的现金流和债务压力都是比较大的，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。
南京证券固定收益分析师杨浩指出，社会融资规模增加量延续了同比下滑的节奏，主要反应在表外融资的收缩，跟非标监管加强和银行收缩信用都有关系。
他认为，结合7、8月融资数据分析，社融同比下滑主要是银行风险偏好下降收缩信用导致的。另外，非标监管加强使表外融资低迷，及表内融资受存款脱媒和存贷比的制约，致供给端的收缩导致了有效需求的不足。
周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，此前路透调查中值为7,000亿元；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值。
央行并公布，初步统计的8月社会融资规模为9,574亿元，环比多6,837亿元，比去年同期少6,267亿元。
欲浏览中国M2及新增贷款图表，请点选: link.reuters.com/ben82w
中国银行间市场周五早盘现券收益率延续本周来走稳格局，8月金融数据未对其形成扰动。交易员表示，下一步将继续关注资金面及明日披露的更多经济数据情况。
**放贷意愿不强，票据冲量重现**
8月新增贷款规模虽符合预期，与去年水平亦基本相当，不过业内人士指出，当前银行风险偏好总体处于下降趋势中，主动放贷意愿仍不强；另一方面，在经济企稳基础不牢固，实体企业预期投资回报率下降的情况下，投资冲动和融资冲动降低。
进一步从新增信贷的分项数据中可以看到，期内票据融资增加2,367亿元，显示银行通过一定的票据融资补充表内信贷额度。
中金公司固定收益研究团队就表示，经历了7月份信贷增长严重低于预期后，在窗口指导作用下，国有银行和股份制银行8月份尽量加快信贷投放，但在贷款需求偏弱以及银行风险控制趋严的背景下，票据再度成为冲贷款规模的重要手段。
该机构认为，8月份超2,000亿元的表内票据增量为年内单月最高，从历史数据看，亦是单月较高的水平。表内票据贴现增加，也直接导致社融中未贴现票据出现净减少。
兴业证券固定收益分析师唐跃也提到，新增贷款中，票据融资占比仍然很高，票据冲量的特征明显，银行主动放贷意愿仍不强。
本地媒体此前曾报导称，8月前17日中国四大行新增贷款投放仅为560亿元人民币，前10日这一数字约为360亿。
中国四大国有银行是指工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)和建行(601939.SS)。
而今年7月，中国新增人民币贷款仅3,852亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值，创下数年新低。
**货币政策全面放松概率仍低**
8月广义货币供应量M2增速不仅低于预期，且回落至年内次低水平，不过中国监管层认为，该增幅在合理区间，且未来货币供应量料仍保持平稳增长，全年将达到13%的预期目标。
路透周五获得的中国央行官员评论指出，“当月M2增速尽管有所回落，但仍在正常范围内。M2增速与宏观经济指标基本是相适应的，与GDP和CPI增速之和的相互关系处于正常水平。”
该官员并称，今年6-8月，各月外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币，近3个月来，外汇占款出现恢复性增长，会带动M2增速回升。
当前经济企稳之路并非一帆风顺，不过未来数月若M2增速回升至今年13%的调控目标，且就业无大幅下滑，年内货币政策全面放松概率仍偏低，更多将以定向调控为主。
“按目前的节奏，四季度经济数据会较三季度好转。因为三季度主要是受去年同期较高的基数影响，而四季度不存在这个问题。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示。
他预期，年底前货币政策还是以定向的宽松为主，全面刺激的可能性很小，这已经几乎是市场共识了。当然其中不排除启动逆回购来调节流动性。
浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳表示，预计未来央行可能加大通过国开行“宽信用”的力度，并可能对商业银行提供低息、较长期限再贷款，满足个人房贷，中小、新兴产业的融资需求。
中国国务院总理李克强本周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。
中国政府今年年初确定的经济增长目标是7.5%左右。一季度经济增速只有7.4%引燃市场焦虑，随后政策调整窗口提前打开，扶助经济二季度站上7.5%。但随着稳增长余温渐褪，三季度宏观经济再现疲态。（完）
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在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
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