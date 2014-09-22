中国8月经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性--工信部副部长

路透北京9月22日 - 中国工信部副部长毛伟明周一表示，中国8月份一些经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性，下一阶段中国要不失时机地抓好产业结构调整，帮助企业解难题、渡难关。

他在部分省市工业经济运行座谈会上发称，世界经济复苏曲折、国内有效需求增长乏力、去年同期基数较高等都是8月中国经济指标波动重要因素。此外也有化解过剩产能、调整结构的主动作用。

"要加深对经济运行新常态的认识，调整观察经济形势的坐标系和标尺，客观全面地分析研判经济运行走势。"毛伟明在郑州的会议上称。

他表示，当前经济总体平稳，就业形势总体较好，物价水平基本稳定，工业结构调整稳步推进，信息消费等新兴业态发展态势良好；未来，要减轻企业负担，为企业健康发展创造宽松的外部环境。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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