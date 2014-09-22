中国8月经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性--工信部副部长

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京9月22日 - 中国工信部副部长毛伟明周一表示，中国8月份一些经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性，下一阶段中国要不失时机地抓好产业结构调整，帮助企业解难题、渡难关。
他在部分省市工业经济运行座谈会上发称，世界经济复苏曲折、国内有效需求增长乏力、去年同期基数较高等都是8月中国经济指标波动重要因素。此外也有化解过剩产能、调整结构的主动作用。
"要加深对经济运行新常态的认识，调整观察经济形势的坐标系和标尺，客观全面地分析研判经济运行走势。"毛伟明在郑州的会议上称。
他表示，当前经济总体平稳，就业形势总体较好，物价水平基本稳定，工业结构调整稳步推进，信息消费等新兴业态发展态势良好；未来，要减轻企业负担，为企业健康发展创造宽松的外部环境。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。