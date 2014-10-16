中国9月实际使用外资同比上升1.9% 出口增长正常（更新版）

(增加商务部发布会内容)

路透北京10月16日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周四称，9月实际使用外资(FDI)90.1亿美元，同比上升1.9%，预计今年全国吸收外资仍将保持平稳态势，全年社会消费品零售总额增长12%以上。

针对9月份出口增速比上个月加快5.9个百分点的疑虑，他在商务部举行的新闻发布会上称，9月份出口增长是正常的，既得益于外贸稳增长政策措施的见效和国际市场需求的回暖，也与去年同期的基数相对比较低有关。

“9月份中国对大部分市场出口快速增长。可能大家会留意到刚才通报的数据对香港增长比较快，不仅仅是对香港增长比较快，对欧盟、东盟市场的增长也很快，比如对欧盟增长14.5%，对东盟增长14%，比上个月分别加快2个百分点和1个百分点，总体上看比较符合发展趋势和逻辑的。”沈丹阳称。

他提到，当然也注意到，9月份对香港出口中有个别商品和个别地区出现迅猛增长。对此，将会同有关部门进一步加强监测，深入分析，作出判断。

他分析外贸增速提高的原因时称，今年5月国务院办公厅19号文件出台以后，企业接单能力增强，信心得到提振，全国出口增速是逐季走高。

第二个因素，三季度以来，世界经济继续温和复苏，国际贸易增速有所加快。7月份欧盟进口增速从上半年的3.3%提高到6.8%。8月份马来西亚和印尼的进口增速都比上半年分别提高10.3和18.4个百分点。

第三个因素，去年9月份出口比上年同期下降0.4%，是当年出口增速第二低的月份。较低的同比基数也是今年9月份出口快速增长的重要原因。

中国9月份中国进出口3,964.32亿美元，增长11.3%。其中，出口2,136.87亿美元，增长15.3%；进口1,827.45亿美元，增长7%；顺差309.43亿美元，增长1.1倍。

中国9月出口同比增速高达15%，其中当然有全球经济复苏的带动。但分析人士细究分项数据后认为：出口高增长“质量”存疑，超预期的出口数据恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。

**中国对外资的吸引力是会进一步加强**

沈丹阳提到，中国对利用外资一直充满信心，因中国政治经济社会的稳定；国内市场，或者叫内需市场潜力巨大；高素质的人才集聚；基础设施日趋完善，这是投资环境中非常重要的因素；同时中国的产业配套能力日趋增强。

他指出，这五个因素综合在一起，中国外商投资的综合优势突出。中国从市场因素现在还是全球最具吸引力和增长最快的市场。

“中国对外资的吸引力还是会进一步的加强。在国际国内形势不发生大的波动情况下，我们预计今年全国吸收外资仍将保持一个平稳的态势。这两个月或者说上个月的外商投资金额又有一些增长，这都是很正常的。”沈丹阳称。

中国1-9月实际使用外资873.6亿美元，同比下降1.4%;1-9月对外非金融类直接投资749.6亿美元，同比增长21.6%，9月对外非金融类直接投资97.9亿美元，同比增长90.5%。

至于中国对外投资增长快的原因，沈丹阳称，一方面是强劲的市场动力。市场动力既有来自于中国企业、中国市场内生因素需要“走出去”的因素，也有所有投资的东道国，他们市场的需求，这是市场的原因。

另一方面是政策的支持，这也是两方面，既有中国政府积极支持企业“走出去”的政策因素，也有各个国家欢迎中国企业到本国投资的政策因素。因此，整个增长的基本面是非常良好的，相信中国对外投资合作今后将会继续保持较快发展的态势。

以下为历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:

2014年 金额 同比

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）

(发稿 侯向明 撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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