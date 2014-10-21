中国9月财政收入增速延续偏低态势 料四季度收支矛盾仍突出（更新版）

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京10月21日 - 受出口退税增加且国内增值税增幅偏低影响，中国9月财政收入同比增幅延续上月以来增幅偏低态势。由于经济下行压力仍然存在，中央财政收入增长仍较困难，预计今年四季度财政收支矛盾仍突出。
财政部网站周二公布，9月全国财政收入9,953亿元人民币，同比增长6.3%，增速仅较上月的五个月低点略有回升；其中，中央财政收入同比增长5.9%；地方财政收入增长6.6%。
支出方面，9月全国财政支出14,026亿元，同比增长9.1%，增幅较8月有所回升，但还是远远低于5-6月逾20%的增速。其中，中央财政支出同比增长14.4%，地方财政支出增长8.3%。
“本月全国财政收入延续上月以来增幅偏低态势，中央财政收入增幅偏低主要是受出口退税增加、国内增值税和进口环节税收增幅偏低影响；地方财政收入增长与上月持平，比去年同期增幅回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素的影响。”财政部新闻稿称。
展望四季度，受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税、去年收入基数逐步提高等影响，中央财政收入增长仍较困难，地方部分省份财政收入增幅有可能回落，收支矛盾突出。
1-9月累计来看，全国财政收入同比增长8.1%。其中，中央财政收入同比增长6%，比预算预计增幅（7%）低1个百分点；地方财政收入同比增长10.1%。
中国月度财政收入与支出增速走势图 link.reuters.com/sub33w
**出口退税大增**
财政部数据还显示，9月财政收入中税收收入8,007亿元，同比增长2.3%。其中，出口退税1,132亿元，同比增退206亿元，增长22.3%。出口退税的大幅增加拉低了收入增幅。
“主要是为支持外贸稳定增长，出口退税进度进一步加快。”新闻稿称。
此外，作为主体税种之一的增值税同比增长7.1%，扣除营改增转移收入后仅增长4%。进口货物增值税、消费税同比增长5.1%；关税同比增长8%。
新闻稿表示，进口环节税收增幅偏低，主要是由于大宗商品价格整体回落使进口额增速下降。
另一大主体税种--营业税9月同比下降2.4%，考虑营改增收入转移因素后增长4.2%。其中，受房地产市场成交额下滑等影响，房地产营业税下降4.7%；建筑业营业税增长1.8%。
受房地产市场持续调整延续，地方小税种方面，9月契税同比下降11.1%；土地增值税同比增长7.1%，增速较8月回落，且远低于以往动辄双位数的增长。不过城镇土地使用税同比增长9.2%，上月为下降17.8%。
同期全国财政支出同比增长13.2%，其中中央和地方支出分别增长11.8%和13.5%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
2014年9月 6.3 9.1
8月 6.1 6.2
7月 6.9 9.6
6月 8.8 26.1
5月 7.2 24.6
4月 9.2 1.1
3月 5.2 22.3
1-2月 11.1 6
2013年全年 10.1 10.9
11月 15.9 4.1
10月 16.2 21.9
9月 13.4 10.1
8月 9.2 6.5
7月 11 1.8
6月 12.1 3
5月 6.2 12
4月 6.1 18
3月 6.1 7.2
1-2月 7.2 15.7
2012全年 12.8 15.1
11月 21.9 6.7
10月 13.7 6.7
9月 11.9 16.6
8月 4.2 11.7
7月 8.2 37.1
6月 9.8 17.7
5月 13.1 10.8
4月 6.9 8
3月 18.7 34.7
2012年1-2月 13.1 32.8
2011全年 24.8 21.2
注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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