中国万向集团拟收购美国A123 Systems多数股权

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透8月8日电---美国电池制造商A123 SystemsAONE.O周三表示,中国汽车零部件生产商万向集团希望购得该公司80%的股权.A123 Systems三年前从美国政府获得了2.49亿美元的绿色技术拨款.
A123称,万向集团计划向其投资4.5亿美元.
A123为混合动力和电动汽车生产高科技汽车电池.基於奥巴马政府鼓励发展绿色技术的计划,该公司在2009年得到联邦拨款.
美国电动和混合动力汽车的需求疲弱,给A123等电池供应商带来财务压力.美国电动汽车电池制造商Ener1去年1月申请破产保护,该公司曾获得1.185亿美元的联邦拨款.
A123执行长David Vieau称,与万向进行的任何交易都必须获得中美双方政府监管机构通过.
Vieau周三对投资者表示,与万向达成协议将"让我们与汽车和清洁技术行业中一个成功的全球大品牌实现结盟."
万向执行长鲁伟鼎在声明中称,此交易将"帮助公司在国内外扩大产能."
Vieau周三表示,其公司希望在中国市场取得良好发展.在政府主导下,中国的电动和混合动力汽车市场正在扩张.
A123指出,交易料在年底前完成,快速注入资金将助其渡过未来的几个月.
万向在中国杭州设有一家电动汽车子公司,并在美国伊利诺伊州埃尔金设有子公司.该集团向中国多家大型汽车制造商提供汽车零部件.万向是一家非国有大型企业,年营收超过130亿美元.
A123与德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)、中国上汽集团(600104.SS)和美国初创企业Fisker Automotive签有电池供应合同,并将向通用汽车(GM.N)即将推出的雪佛兰Spark电动汽车提供电池.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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