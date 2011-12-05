中国一家银行将取代庞大集团成萨博股东--消息

据消息人士透露，瑞典汽车生产商萨博的母公司--Swedish Automobile与浙江青年莲花汽车有限公司就中国一家银行收购萨博股权达成一致。根据新协议，这家银行将取代庞大汽贸集团股份有限公司，与青年汽车联手救援萨博汽车。浙江青年莲花和该银行对萨博的持股比例总和不超过50%。路透