中国A+H股大型上市公司2013年期末现金分红一览表

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月28日 - 以下为中国内地和香港A+H两地上市的大型公司近期实施的2013年度期末现金分红情况一览表：
上市公司 期末现金分红 期末现金分红总 派发现金红利时 全年现金
方案（税前/ 额（亿元人民币) 间 分红比例
股）
农业银行(601288.SS)(1288.HK) 0.177元 574.9 2014年7月3日 34.6%
中国银行(3988.HK)(601988.SS) 0.196元 547.6 2014年6月27日 34.9%
中信银行(0998.HK)(601998.SS) 0.252元 117.9 2014年7月17日 30.1%
工商银行(601398.SS)(1398.HK) 0.2617元 920 2014年6月20日 35%
民生银行(1988.HK)(600016.SS) 0.1元 28.4 2014年6月25日 17.3%
招商银行(600036.SS)(3968.HK) 0.62元 156.4 2014年7月11日 30.2%
交通银行(601328.SS)(3328.HK) 0.26元 193.1 2014年7月11日 31%
建设银行(601939.SS)(0939.HK) 0.3元 750 2014年7月10日 34.9%
光大银行(601818.SS)(6818.HK) 0.172元 80.3 2014年7月17日 30%
中国石化(0386.HK)(600028.SS) 0.15元 175.2 2014年6月19日 41.7%
中国石油(0857.HK)(601857.SS) 0.15755元 288.4 2014年6月10日 45%
中国铁建(601186.SS)(1186.HK) 0.13元 16 2014年7月28日 15.3%
中国人寿(2628.HK)(601628.SS) 0.3元 84.8 2014年6月25日 34.2%
中国平安(601318.SS)(2318.HK) 0.45元 35.6 2014年6月27日 18.3%
（完）
(整理 李贺; 审校 张喜良)
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