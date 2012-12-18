中国A股IPO“堰塞湖”望获多路疏导

* H股市场或成A股IPO减压重要出路

* 业绩变化或导致部分拟A股上市公司撤回申请

* 明年新股市场有望复苏,但待审企业仍将堆积

路透上海12月18日 - 对于当前想要通过A股首次公开发行(IPO)筹资的中国企业来说,可能不得不等上3-4年时间,因为前面有逾八百家企业在排队呢.新股"堰塞湖"已成为中国证券市场独特一幕,其潜在扩容压力令投资者的忧虑日渐加深.

业内人士指出,从监管层透出的信息来看,向H股市场分流、以财务指标不达标为由将其劝退,将成为短期疏导分流积压IPO项目的主要措施.同时,明年随着国内经济复苏,A股IPO市场有所活跃,也将给众多待审企业带来一些希望.但待审项目数量在一段时期内仍会居高不下.

"(IPO)积压那么多企业是不现实的,对A股市场成长不利."安永中国审计合伙人汤哲辉指出,"据我们估计,800多公司中,会分一部分到H股,分一部分到三板,部分会因业绩问题被劝退,剩下的会留在A股市场融资."

他并预计,留下来在A股市场融资的IPO项目预计会在1-2年内消化完.

据中国证监会网站披露信息,目前已提交申请等待在沪深两市IPO的企业已达831家,业内估计募资总额超过五千亿元人民币.按过往几年的每年上市两三百家的进程推算,光目前这些企业就需要3-4年才能消化完.更何况因股市低迷,最近两个月国内A股IPO已暂停.

国内企业青睐IPO融资由来已久,近年来中小市值股票估值高企,吸引更多企业涌进这条羊肠小道,宁愿等上1-2年也要实现A股上市梦,导致A股上市过程明显被拉长.

中国证监会副主席姚刚稍早建议,企业可以考虑新三板及各地股权转让市场,甚至是H股及海外市场.而国内媒体周一报导称,证监会近期将讨论降低内地企业赴港上市门槛问题,尽快公布具体方案.

中国自2005年以来A股IPO融资额及占境内证券市场融资比例,请点选(link.reuters.com/vyd74t)

**H股市场或成减压重要出路**

香港普华永道资本市场服务组合伙人陈朝光指出,若按目前证监会现有标准,内地企业H股上市后市值估计基本在15亿港元以上,这已不算一家小公司.

目前,内地企业赴港主板上市门槛俗称"四五六":净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币.在很长一段时间内,只有大型国企容易满足这些条件,众多中小民营企业很难从中国证监会拿到赴港上市无异议函,只好通过红筹模式实现在港上市.

"完全可以降低门槛,香港上市要求本身没有那么高."陈朝光称,若内地企业规模没有那么大,但公司质量高,发展前景好,同样会受到香港投资者欢迎,例如零售概念股.

而安永中国审计合伙人黎志光指出,许多公司因资金紧张及自身发展需要,其IPO筹资可能等不了三四年时间.若近期H股大门向其打开,相信很多企业会考虑H股方案,但企业方面必须要承受H股估值较低的现实.

他相信,开绿灯予部分企业发行H股是为A股市场减压的最佳出路.

而投行业人士却没有那么乐观.上海一家合资券商投行人士指出,"我们先抛开企业愿不愿意转到海外或三板去上市的问题不谈,单客观条件而言,企业要在其他地方上市融资并不容易."

他解释称,目前全国新三板市场及各地的股权转让市场,融资能力很差,交易亦相当不活跃.若没有制度创新或配套措施,估计没有多少企业会愿意到新三板.至于海外上市,申请材料重新准备以及公司治理架构重整,亦需要相当大的精力,未来IPO还需选择发行窗口,或会面临发行失败.

"效果不会好,分流并不能解决根本问题."银河证券资深分析师任承德指出,目前A股市场,尤其是中小板和创业板的市场估值仍相当高,而且二级市场交投活跃,有利于后续融资,这对企业吸引力相当大.这才是"堰塞湖"存在的根源.

**财务审查见效快**

除了上述疏导方式外,证监会的另一招:对待审企业进行财务核查,或会起到立竿见影之效.

华西证券研究部主管曹雪峰指出,今年中国经济减速,多数行业的企业经营压力陡增,不少待审企业的业绩将下滑,甚至出现亏损,已不符合上市标准,相信会有不少企业会主动或被动撤回申请材料,暂停上市进程.

他乐观估计,约有四分之一或三分之一的公司将因财务指标不达标而撤回上市申请.

一位投行人士预计,中小板和创业板的拟上市企业,其审核条件之一便是近年来的业绩处于上升势头.一旦业绩大变脸,其IPO申请获批通过的可能性会明显降低.

"证监会担心这时候(待审企业)财务做假的动机很强烈,所以才要财务大检查."他估计,近阶段,因财务指标变化,可能会令待审企业减少两三百家.

中国证监会主席郭树清近日表示,将采取多种方式对在审企业进行疏导分流,要严格依法查处财务造假,虚假披露等违法行为,督促保荐机构对发行申报企业的相关情况,特别是财务信息集中进行专项核查.

**明年新股市场复苏**

分流虽然必要,但尽可能加快现有的A股IPO仍是疏通的主渠道.清科研究中心分析师张琦认为,明年中国宏观经济将有望温和复苏,从而带动资本市场逐步回暖.预计明年A股IPO恢复后,全年公司上市数量及融资规模都将今年有所扩大.

由于A股极度低迷,自浙江世宝(002703.SZ)在10月底实现上市以来,近两个月没有IPO.今年以来共有154个公司上市,融资额为1,002亿元人民币.

"只要A股IPO恢复了,就象堵车一样,前面有车在动,后面的人看到希望,也就不急了."她估计,明年春节(正月初一为2月10日)前后,A股IPO可能重启.

安永方面预计,明年A股市场IPO活动将有所恢复,全年筹资额在1,300亿元左右,较今年增加约三成.

"市场好了,消化速度自然就快了.,"上述投行人士指出,解决新股"堰塞湖"的根本之道,还是期待股市的复苏.2008/2009年的时候,一度积压三四百家拟上市企业,但之后一年多就消化完了.

但陈朝光认为,疏导分流的配套制度性安排需要一定时间,估计需要2-3个月的时间;新制度出台后,拟上市企业需要更多时间来准备和适应;而且中国有更多企业在成长,股权融资需求仍十分旺盛,未来新增IPO项目也不少.

"我估计一年后排队的仍不会少,可能不会超过800家,但仍会维持较高规模."他指出.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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