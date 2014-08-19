中技控股拟募集约86.7亿元收购点点互动控股等三家企业

路透北京8月19日 - 停牌逾五个月的中国上海中技投资控股股份有限公司(600634.SS)周二公告称，计划非公开发行股票至多募集资金约86.7亿元人民币，其中部分用于收购点点互动（北京）和点点互动控股100%股权，后两家企业已与Facebook等主流平台建立长期稳定合作关系。

刊登在上证所的公告显示，中技控股本次非公开发行股票的数量不超13.3亿股，发行价格不低于6.52元/股。

对于本次非公开发行股票的募集资金的详细用途，公告指出，其中约60.2亿元将用于收购DianDian Interactive Holding(点点互动控股)100%股权，和点点互动（北京）科技有限公司100%股权。

此外，募集资金中15亿元用于收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权，另不超过11.5亿元人民币归还银行贷款或收购其他优质资产。

信息显示，点点互动控股和点点互动(北京)均为钟英武实际控制。此前两家公司签署了点点互动控制协议。由此，点点互动控股通过点点互动控制协议实际控制点点互动（北京）。

点点互动的主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营，是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司，产品面对全球游戏用户。此外，点点互动具备较强的游戏发行能力，与Facebook、Google Play、Apple App Store 等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系。

中技控股自今年3月4日起开始停牌，当时最后交易日收报7.37元。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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