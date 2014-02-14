中国A股公司今年盈利增速可能略有下行-中信证券

路透北京2月14日 -中国中信证券(600030.SS)周五发布报告认为，A股上市公司2013年业绩预警与快报显示A股盈利增速平稳，中小板、创业板业绩或将个位数增长，但2014年A股盈利增速下行确定性较高，建议关注业绩增长稳定的行业。

报告指出，按照1,708家公布净利润增速上下限的A股上市公司具体数据测算汇总，这些公司2013年盈利增速在11.8%~16.7%之间，平均数为14.7%。

“目前A股上市公司业绩预警显示2013年年报盈利整体情况良好，预警类型中预增、略增、续盈和扭亏四类偏正面公告占比64%。”报告称。

报告认为，去年四季度整个宏观环境放缓的趋势背景很难支撑中小板、创业板四季度业绩增速大幅提升的判断。预计中小板、创业板2013年业绩大概率仍将个位数增长。

报告分析称，由于流动性紧平衡导致财务成本上升，CPI与PPI疲弱导致营收增速疲软，再综合国企与工业企业财务数据情况，结合业绩预警和业绩快报的情况，预计2013年四季度非金融单季盈利增速回落明显。

报告预计，今年全部A股盈利增速同比略有下行的可能性增大，并且逐步成为市场的一致预期。营业收入增速疲软依然是制约2014年非金融上市公司盈利增速的主要原因；全部A股上市公司的盈利增速会从2013年的14.6%回落至9.7%。

报告建议，重点关注业绩增长稳定的行业。2014年通信、农林牧渔、电子、电力设备等行业业绩增速预测较高，且比较稳定；从全市场的预期数据来看，这些行业在2014年的财务状况情况也相对乐观。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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