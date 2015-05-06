瑞银称中国A股调整或影响上涨速度 但不改趋势

瑞银证券报告指出，本周新股发行启动是周二股指大跌的诱因，此次调整或会影响A股的上涨速度，但不改趋势，维持二季度股指震荡上行的观点。报告称，目前监管层只是提示风险，并未打压股市，大型融资活动也没有出现，所以在宽松货币政策中期，及新增资金踊跃进入股市环境下，维持二季度震荡上行的观点。路透