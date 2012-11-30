明年中国A股缺乏趋势性行情基础 关注周期性行业等--大成基金

路透上海11月30日电---中国大成基金管理公司周五发布简报认为,明年A股并不悲观,但缺乏趋势性行情的基础,值得关注的行业包括有色、煤炭、水泥、机械、化纤等周期品行业;家电、地产、传媒、旅游等行业以及白酒、医药行业.

大成基金认为,2013年的经济基本面和企业盈利增速会略好於今年,流动性维持中性判断,继续收紧的可能性很小,因此对於明年的A股市场并不悲观.

但另一方面,明年年中的通胀预期会再次上升,会限制货币政策的宽松程度;经济转型的主导产业尚不明朗,经济没有趋势性的V型反弹动力;企业盈利改善幅度有限,周期性行业去产能仍未结束,因此,出现趋势性向上行情的概率也很小.

简报预计,2013年A股全年指数有小幅的正收益,结构性行情会持续存在.

沪综指.SSEC在本周四创下近四年收盘新低後,周五反弹收报1,980.117点.

大成基金指出,明年值得重视的投资重点有二:第一,明年一、二季度,受到政府换届和基建投资加速影响,重现2012年一季度的周期品行情.原因在於通胀已在2012年四季度开始出现确定性回升,并在基数和长期通胀效应推升下,预期居民消费价格指数(CPI)在2013年中期超过3%,工业生产者出厂价格指数(PPI)转为正值,这一过程大概率伴随着国内投资品价格的快速回升,从而带动相关行业的利润增速快速回升.

从工业企业利润增速的预测来看,有色、煤炭、水泥、机械、化纤等周期品行业的业绩波动弹性最大.

第二,全年业绩增速确定,同时具备行业前景符合前述投资线索的行业值得全年持有.明年经济小幅回升基本达成共识,同时伴随着明年对於产能问题的消化和新产业的启动,政策上的不确定性也得到消除,2014年进入经济周期复苏的概率较大.从这点意义上讲,明年全年利润增速都比较稳定的家电、地产、传媒、旅游等行业,以及虽然行业增速全年前高後低.但是行业前景得到市场公认,个股差异度较大的白酒、医药行业,都值得全年持有.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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