中国A股利好积聚有望强势 打新或致短期波动--中信证券

路透北京11月24日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，沪港通对A股的正面影响在短期的“观察期”之后，会逐渐显现出来。中信证券认为，降息早于预期、利好因素积聚，有望促使A股延续强势。但24日是打新高峰，周三会有大规模打新资金解冻。短期市场受此影响，波动可能会加剧。

报告称，降息利好股市，资金面、情绪面中期向好趋势不改。展望本周，央行非对称降息对股市的影响整体偏正面，而政府主导下的简政放权、减税减费以及降低融资成本等一系列操作，有可能使非银行部门的创新能力、盈利能力/ROE在宏观经济窄幅波动的背景下得到改善，进而为当前的慢牛行情提供更坚实的支撑。

报告认为，同时证监会两位前任主席周道炯、周正庆在上周五分别表示“改革释放的红利，为资本市场迎接牛市提供了良好的大环境”、“让牛市重来，已经刻不容缓”，也为市场带来了遐想空间。尽管沪港通开闸后的市场热度低于预期，但中信证券监测的EPFR数据显示海外资金仍在持续流入中国股市，且规模还有所扩大。

以下为中信证券报告要点摘录：

去库存拖累汇丰PMI，制造业产出仍将弱势。上周四公布的11月份汇丰制造业PMI预览值环比下降0.4pct至荣枯线50.0%，表明制造业扩张停滞。汇丰PMI预览值的下行，其中原材料库存指数下滑可能是重要因素；而产出指数环比下降1.2pct跌至50%以下，不仅是APEC会议期间限产所致，更多还是去库存因素的拖累。11月份汇丰PMI预览值以及近3个月宏观数据显示，固定资产投资当月增速在继续反弹，消费品零售下滑逐渐收窄并将企稳，出口前景并不乐观，短期内总需求有望企稳。但受制于库存水平较高及去库存因素，产出端仍会维持弱势。从库存周期变化来看，去库存只是刚刚开始，未来一年内将成为抑制工业产出上行的重要原因。

城市规模标准确定，新型城镇化建设将加快。上周四中央政府网公布《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》，设定了城市规模的划分标准。我们认为其奠定了新型城镇化建设的基石，为各个城市明确自己所处的城市类型，进而确定自己在新型城镇化建设中的目标、要求，提供了一个参照体系。未来新型城镇化的建设可能会加快。

降息利好股市，资金面、情绪面中期向好趋势不改。近期有传闻/媒体报导称非存款机构的同业存放将纳入存贷比分母，这意味着这部分存款将缴纳存款准备金（约2万亿）。补缴存款准备金的预期对上周银行间市场的流动性造成了负面冲击，而上周国务院常务会议也在年内第二次提出要降低企业融资成本。上周五央行顺势宣布非对称降息，时点大幅早于股票市场预期，上述因素即可能是导火索。

我们认为，此次降息将是央行新一轮货币政策放松的起点，短期不排除央行继续使用数量型放松工具，其对于股市的影响整体偏正面。另外，虽然注册制草案年内可能推出并将冲击投资者情绪，但是实质性的影响在短期并不会体现出来，因为《证券法》的修改仍是其前置条件。总体来看，在货币政策进一步放松、海外资金也将缓慢持续流入的状况下，股市资金面、情绪面中期向好的趋势不改。

市场判断：利好因素积聚。我们在月初发布的策略11月报中，从基本面、业绩、流动性和风险偏好、政策面等角度综合判断，认为市场震荡上行的态势将保持惯性，配置上则观察到了市场风格转换的动力在积聚。

展望本周，央行非对称降息对股市的影响整体偏正面，而政府主导下的简政放权、减税减费以及降低融资成本等一系列操作，有可能使非银行部门的创新能力、盈利能力/ROE在宏观经济窄幅波动的背景下得到改善，进而为当前的慢牛行情提供更坚实的支撑。

与此同时，证监会两位前任主席周道炯、周正庆在上周五分别表示“改革释放的红利，为资本市场迎接牛市提供了良好的大环境”、“让牛市重来，已经刻不容缓”，也为市场带来了遐想空间。尽管沪港通开闸后的市场热度低于预期，但我们监测的EPFR数据显示海外资金仍在持续流入中国股市，且规模还有所扩大。我们认为，沪港通对A股的正面影响在短期的“观察期”之后，会逐渐显现出来。综上，我们倾向于判断，降息早于预期、利好因素积聚，有望促使A股延续强势。

配置建议：建议增配券商、地产、电力、交运等行业。利率下行背景下，银行和非银行部门之间会发生“利润转移”的故事。初步预计非金融板块2015年的盈利增速会从2014年的7.8%上升至9.5%，我们之前的预测是2015年仅增长3.5%。银行的盈利增速会从2014年的11.6%下降至3%，而之前的预测是2015年会增长9.4%。

投资上建议关注两类板块：1）利率敏感型的房地产、券商及投资产业链，降息利好此类板块；2）资产负债率较高、财务费用负担较重的行业，降息有助于减轻其债务成本，尤其是建筑、交运、电力、钢铁、建材等高杠杆行业。银行股虽然业绩受负面冲击，但是风险溢价的下行可能会带来低开高走的入场机会。

主题上看，短期关注鲁甸灾后重建对周边上市公司的需求拉动以及行业整合加速的传媒，中期重点关注区域政策（广东自贸区、京津冀等政策推进）、“一带一路”和高送转（详见报告《基于区间打分模型的“高送转”可能性预测》）等。

风险因素：24日是打新高峰，周三会有大规模打新资金解冻。短期市场受此影响，波动可能会加剧。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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