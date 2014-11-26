明年春节前A股牛市继续 沪综指有望上攻2,900点--瑞银

他在周三的媒体电话会上表示，春节后A股牛市能否持续，要看中国经济是否有企稳迹象，以及股票供给是否会明显增加，例如新股发行节奏加快及股票发行注册制进展等。

“我估计明年上证综指会至2,900点，沪深300可至3,000点，较目前有一成多的上升空间，”他说，“春节前流动性一直会比较充裕，这对股市是正面因素，将极快推动股市上涨，可能这个目标年初就会实现。”

沪综指周三收在2,604.35点，创下2011年8月26日以来的新高；沪深300指数.CSI300收在2,723.02点。

中国央行自11月22日（上周六）起，将一年期贷款和存款基准利率分别下调0.4和0.25个百分点，此外央行一直透过公开市场操作各种工具，令资金面维持较宽松局面。瑞银方面预计，明年中国可能还会有两次共计0.5个百分点的降息。

他表示，明年较为看好的板块包括有高分红的大盘蓝筹股、房地产板块、国企改革题材、受益于走出去战略的中国优势产业板块，不太看好原材料及消费类股。

他解释说，沪港通启动后，海外资金呈持续流入态势，若明年A股被纳入MSCI明晟等国际指数，会有更多国际资本配置A股。一旦海外资金持股占据A股流通市值由目前2-3%提高至6-7%，将会对部分股票具备一定程度的定价权，例如外资持续看好的蓝筹股。因此高分红的蓝筹股未来下跌空间有限，上升空间却已打开。

他还表示，未来三至四个月内，看好房地产板块。理由是随着企业融资更多依赖发行债券，他们未来对银行贷款的需求会下降；再加上明年初各大银行制定贷款额度分配时，将向房贷投入更多资源，这些都将使明年初房产按揭贷款量上升，从而促进国内房市成交增加，刺激房地产股股价上行。

另外，中国“走出去”战略进一步深化，将使一些中国优势产业受益，例如高铁、通讯、电网特高压、杂交水稻及核电技术等。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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