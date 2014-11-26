明年春节前A股牛市继续 沪综指有望上攻2,900点--瑞银

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
路透上海11月26日 - 国际投行瑞银集团合资券商瑞银证券中国首席策略分析师陈李周三表示，因明年农历春节（2月19日）前流动性一直较为宽裕，本轮由资金推动的牛市行情将会继续，沪综指.SSEC春节前有望上攻2,900点。
他在周三的媒体电话会上表示，春节后A股牛市能否持续，要看中国经济是否有企稳迹象，以及股票供给是否会明显增加，例如新股发行节奏加快及股票发行注册制进展等。
“我估计明年上证综指会至2,900点，沪深300可至3,000点，较目前有一成多的上升空间，”他说，“春节前流动性一直会比较充裕，这对股市是正面因素，将极快推动股市上涨，可能这个目标年初就会实现。”
沪综指周三收在2,604.35点，创下2011年8月26日以来的新高；沪深300指数.CSI300收在2,723.02点。
中国央行自11月22日（上周六）起，将一年期贷款和存款基准利率分别下调0.4和0.25个百分点，此外央行一直透过公开市场操作各种工具，令资金面维持较宽松局面。瑞银方面预计，明年中国可能还会有两次共计0.5个百分点的降息。
他表示，明年较为看好的板块包括有高分红的大盘蓝筹股、房地产板块、国企改革题材、受益于走出去战略的中国优势产业板块，不太看好原材料及消费类股。
他解释说，沪港通启动后，海外资金呈持续流入态势，若明年A股被纳入MSCI明晟等国际指数，会有更多国际资本配置A股。一旦海外资金持股占据A股流通市值由目前2-3%提高至6-7%，将会对部分股票具备一定程度的定价权，例如外资持续看好的蓝筹股。因此高分红的蓝筹股未来下跌空间有限，上升空间却已打开。
他还表示，未来三至四个月内，看好房地产板块。理由是随着企业融资更多依赖发行债券，他们未来对银行贷款的需求会下降；再加上明年初各大银行制定贷款额度分配时，将向房贷投入更多资源，这些都将使明年初房产按揭贷款量上升，从而促进国内房市成交增加，刺激房地产股股价上行。
另外，中国“走出去”战略进一步深化，将使一些中国优势产业受益，例如高铁、通讯、电网特高压、杂交水稻及核电技术等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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