焦点：中国A股被纳入MSCI明晟新兴市场指数 但全面纳入仍任重道远

路透香港6月21日 - 美国指数公司MSCI明晟决定将中国A股纳入其新兴市场指数，这是一个重要的里程碑。但投资者称，中国这个全球第二大经济体的实力要完全反映在全球指数中，仍是任重道远。

MSCI明晟周二表示，计划将222支中国A股股票纳入其新兴市场指数，分析师和投资者称这是该公司为结束与中国监管当局的僵局摆出的一个姿态。由于中国仍存在市场控制问题，MSCI明晟和中国监管机构在是否纳入A股的问题上僵持了四年。跟踪MSCI明晟新兴市场指数的资金约为1.6万亿(兆)美元。

但他们表示，MSCI明晟要将中国A股全面纳入可能需要长达10年的时间，原因是当前改革步伐仍有不确定性，存在监管调整风险，而且公司治理薄弱。

“MSCI明晟处于十字路口。该公司和中国监管机构关系一直有点僵化，双方都热切希望将中国纳入--但这些问题一直没有解决，”Northern Trust Capital Markets的亚洲研究负责人Douglas Morton说。

“该政府确实出手托市。从国际投资者视角来看，会担心这个指数不是自由浮动的，”Morton称，指出西方政府也难免进行类似的干预。

尽管中国在资本市场自由化方面取得了长足进步，但事实证明中国不惜在发生危机时暂时后撤改革步伐。

中国当局在2015年股灾时下重手干预，并在国际货币基金组织(IMF)决定把人民币纳入特别提款权货币篮子仅几个月前实施一系列资本控制措施。

MSCI与中国监管部门和全球投资者在四年来一直讨论是否把人民币定价股票纳入指标，但因为中国股市准入受到限制而一直没有敞开大门。

MSCI称，预计将把中国A股的222只大盘股纳入其新兴市场指数并仅占0.73%的权重，因为这些股票可以通过香港-中国内地股市互联互通机制便利地进行交易。

若要提高这一权重，中国需进一步开放市场，包括允许资本更自由地进出股市，以及解决大量股票长期停牌等问题。

**漫漫长路**

MSCI明晟指数管理研究部门全球主管Sebastien Lieblich表示，他不能提供全面纳入或开始提高权重的指导性时间表。

“这确实掌握在中国手中，他们将主导这一时间表，”他对记者表示。

全球投资机构施罗德投资、荷宝(Robeco)和宏利资产管理估计，全面纳入可能需要长达10年的时间，比韩国和台湾已经拖延的进程所用时间更长。

“我认为，中国股市一半权重被纳入全球股指可能需要5-10年的时间。就提升A股的纳入因子来说，如果他们明年就做出调整，我会感到很惊讶，”施罗德亚洲证券管理部门主管David MacKenzie表示。

中国仍有心在其他地方也取得这样的胜利。尽管MSCI纳入了A股，但其竞争对手富时罗素行政总裁麦思平(Mark Makepeace)对路透表示，很多投资者对中国市场仍有所保留。富时罗素编制另一个重要的新兴市场指数。

“如果纳入，则需要明确中国向国际投资者开放方面的义务，”他接受采访时表示。

中国证监会在声明中表示，A股纳入MSCI指数，对中国资本市场的改革发展既是机遇，亦是挑战。中国将始终坚持市场化、法制化、国际化的改革方向，促进中国资本市场稳健发展。

A股纳入MSCI指数，以及机构投资者的涌入，长期而言应有助于促进中国政府的改革计划。但投资者担心增加这些新股也会带来短期风险，这些股票很大一部分是在中国境况不佳的金融和工业领域。

“凭我们的经验，很多中国A股企业的管理层还没能完全履行上市的责任义务，更不用说纳入全球性指数了，”Hermes Investment Management新兴市场部门主管Gary Greenberg在报告中称。

“与外国投资者沟通的能力往往够不上世界一流水平，即使是那些有着全球性业务的公司。对于营收超过150亿美元的企业，这个问题本来应该已经解决了。”(完)