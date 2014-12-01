预计明年底中国A股沪深300指数将升至3,000点--高盛高华

高盛报告预计2015年1季度市场可能受到低迷的基本面（高盛预测GDP折年环比增速为6.1%的影响而小幅承压，但认为新增流动性/放松政策和季节性将令A股市场维持正回报（3%）；预计回报主要集中在二季度以后，得益于改革措施的陆续实施，以及可能的保增长措施的出台。

报告预计2015年中国GDP增速将从2014年的7.3%放缓至7%。2015年潜在的改革领域包括国企、金融市场、地方政府债务和其它社会领域。同时中国居民的资产配置将从房地产转向股票投资，且海外资金对A股的配置将会上升（沪港通和潜在的深港通）。

以下为高盛高华证券报告要点摘录：

我们对2015年A股市场持建设性看法，预计2015年底沪深300指数目标位为3,000点，受预期盈利增长以及改革措施实施的情况下估值扩张的推动。我们预计2015年1季度市场可能受到低迷的基本面（我们预测GDP折年环比增速为6.1%）的影响而小幅承压，但认为新增流动性/放松政策和季节性将令A 股市场维持正回报（3%）；我们预计回报主要集中在二季度以后，得益于改革措施的陆续实施，以及可能的保增长措施的出台。

2015年A股将迎来新增流动性：我们认为这主要来自居民资产配置需求(大约4,000亿元)和海外资金的配置需求。我们预计2015年，中国内地居民将从以往的配置房地产，转变为将钱投入股市。

按照我们的模型，2015年房地产投机性需求占比将从2014年的12%下降至3%，在基准假设下(假设结余的钱60%投入股市)，预计大约4000 亿元人民币的流动性将投入股市。同时，随着“沪港通”的顺利运行，预计2015年继续开通“深港通”，预计更多的海外资金将配置A股市场。

中国经济进入“新常态”，投资机会在哪里？我们的经济学家预计2015 年中国GDP 增速将从2014年的7.3%下降至7.0%。具体来说，他们预计投资增速下降，消费和净出口的贡献增加，经济结构更为平衡。在我们所总结的2015年全球宏观经济十大主题中（参阅2014 年11月20日发表的“Global Viewpoint: Our Top Trade Recommendations for 2015”），美国经济将强劲增长、全球货币政策放松、美元走强、大宗商品价格下跌，我们认为这些特点对于中国的宏观局势和市场基本面的影响为中性或偏正面。中国经济潜在增速逐渐进入“新常态”，投资机会在改革以及其它主题：

1)中国农村土地改革：农村土地的流转和直接市场交易。

2)走出去：中国版“马歇尔计划”将给中国工业企业带来新的增长动力。

3)国企改革：地方将迎来更多机会。

4)沪港通：下一步将是深港通；A股小盘股面临估值下行风险。

5)消费：国务院的政策重点之一。这加强了我们对医疗保健、互联网消费以及环保板块的积极看法。

盈利/估值/流动性：我们预计在宏观面基本稳定的情况下，2015年沪深300指数EPS增长仍将保持在13%左右。沪深300指数目前对应的12个月动态市盈率为9.2x，由于各项改革和流动性的推动，我们预计2015年底可能扩张至10.0x。

板块配置和投资建议：我们的板块选择基于我们的三因素分析框架：改革/政策影响、风格变化和估值/盈利变化 - 我们高配的行业为券商、医疗保健、食品饮料、传媒、旅游、公用事业和保险；低配的行业为：钢铁、有色、煤炭和化工。我们还在图表82、83和84中分别列出了国企改革、农村土地改革的潜在受益者以及2015年高配板块中的首选股。（完）

(发稿 张晓翀；审校)

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