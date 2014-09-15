中国A股市场风险正在积聚 建议后市收缩战线--中信证券

香港《经济日报》：内外政经有利 人民币暂稳中偏强
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
路透北京9月15日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，中国A股市场风险正在积聚，建议后市收缩战线，逢高减仓兑现收益。
报告称，市场前期表现强势，投资者情绪高涨，这不仅是因为前段时间上涨所带来的财富效应，而且也因为政府表达了强烈的做多意愿。然而，前两个季度被后置的经济和金融风险将逐步释放，市场风险在不断聚集。
中信认为，市场风险因素不仅是8月经济下行速度超预期，房地产销售旺季仍继续下滑，而且流动性环比收紧，海外资金流入放缓，更为重要的是，政策面超预期的可能性正在降低。
报告强调，8月M2增速低于预期并非货币供应收缩所致，宏观流动性将处于中性偏松的格局，但是全面降息可能性不大，较差的8月数据影响下，预计未来央行将继续保持或加大定向宽松的力度。
中信表示，上周六公布的8月数据显示经济失速风险再现，大盘基于投资者情绪高涨与风险偏好改善的增量资金入市持续性待观察。政策依然定力较强，未来微刺激加码空间和作用有限，政策的看点依然在改革领域。
报告指出，经济下行压力不减与政策宽松低于预期叠加，会导致投资者对基本面预期进一步下修。但在改革加速的判断下，A股市场中顺应改革趋势的板块和个股应该会有更为确定的投资机会。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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