DBRS给予中国A高的初始评级 与日本相同

人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
路透伦敦9月29日 - 全球第四大债信评级机构DBRS周一给予中国A高(A-high)的初始评级，较标准普尔和穆迪给予中国的评级低一个级距，但与日本评级相同。
DBRS认为该评级“趋势稳定”，指称中国有足够的空间应对短期国内外经济冲击，尽管中国经济和金融业状况若出现严重恶化，将令中国处于压力之下。
国际投资者对中国越来越感兴趣，因为中国成为全球经济中更大的一部分。
像许多分析机构一样，DBRS担心中国地方政府近3万亿美元的债务，并忧虑中国可能不得不寻求数以十亿计资金以帮助近几年过度放贷的那些银行。
正面来说，DBRS称相信公共部门负债率仍旧“可控”，同时也认为推进经济改革依旧是“有力的政治承诺”。
中国与日本评级均为A高，尽管中国的债务是日本的一半，而且中国的评级远高于印度(BBB低)和巴西(BBB)等其他较大新兴市场经济体。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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