中国经济结构调整不会有系统风险 维持政府债券评级展望稳定--中诚信

路透北京3月7日 - 中国评级机构--中诚信国际最新发布报告指出，维持中国政府本币债券信用评级AAA，外币债券等级AAg+，评级展望稳定；并认为短期的波动并不足以引起中国整体信用状况的变化。

报告指出，目前，中国财政赤字和总体债务水平处于合理区间，依然保持比较强的财政实力和对外偿付能力；中国经济在不断推进的改革创新结构调整进程中不会出现系统性风险。

该报告认为，2016年中国经济有望底部企稳，经济运行中积极向好因素进一步加强，包括宏观经济增长的质量有所提高，结构优化进一步显现，经常项目账户长期处于顺差状态、房地产交易市场有所企稳等。

此外，报告称，中国总体财政实力依然较强，财政赤字和总体债务水平处于合理区间；而持续推进的地方债务改革，不断推进地方债务管理与发行进一步市场化、规范化和透明化，地方政府未来财政压力将逐步下降，债务风险得到有效缓释。

而在对外偿付能力上，中诚信指出，中国政府的对外偿付能力比较强；经常项目账户长期维持顺差状态，外汇储备虽有所减小，但依然高达3.2万亿元，位居全球前列，且外债规模呈缩小态势，对外偿付风险降低。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)不久前将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是中国实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。

中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”） 是中国独立第三方信用评级服务提供商；拥有中国人民银行、国家发改委、中国保监会、国家经贸委等部委颁发的业务资质。（完）