国家质检总局要求雅培(上海)召回涉毒奶粉--新华

张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发
路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透北京8月7日 - 雅培(上海)贸易有限公司也受到新西兰恒天然肉毒杆菌事件的影响，新华社周二晚间援引中国国家质检总局称，已要求雅培公司履行主体责任，召回相关产品，切实保护中国消费者健康。
报导称，国家质检总局8月5日晚接到新西兰驻华使馆通报，新西兰恒天然集团为雅培(上海)贸易有限公司生产的两批次婴幼儿配方奶粉存在被肉毒杆菌污染的风险。
该产品名称：雅培幼儿喜康力（3段）900克/罐装，批号分别为：287834K402，287844K402，生产日期均为2013年5月2日，失效日期为2015年10月31日。
全球最大乳品出口商恒天然(Fonterra)(FSF.NZ)上周五发布消息，称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌。中国国家质检总局称，已要求进口商立即召回可能受污染产品；要求各地检验检疫机构进一步加强新西兰输华乳制品的检验监管。恒天然周一表示，尚未收到中国当局对可能受肉毒杆菌污染的乳制品采取行动的通知。
牵涉其中的中国境内进口商已对此进行回应，并展开追溯和召回。其中杭州娃哈哈集团表示，对使用该乳清蛋白产品的出厂检测记录进行了复查，并未发现肉毒毒素，并对市场上的产品库存进行紧急排查，经销商销售的产品已基本销售完毕。(完)
(发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周四发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。
路透北京4月6日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。