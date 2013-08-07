国家质检总局要求雅培(上海)召回涉毒奶粉--新华

路透北京8月7日 - 雅培(上海)贸易有限公司也受到新西兰恒天然肉毒杆菌事件的影响，新华社周二晚间援引中国国家质检总局称，已要求雅培公司履行主体责任，召回相关产品，切实保护中国消费者健康。

报导称，国家质检总局8月5日晚接到新西兰驻华使馆通报，新西兰恒天然集团为雅培(上海)贸易有限公司生产的两批次婴幼儿配方奶粉存在被肉毒杆菌污染的风险。

该产品名称：雅培幼儿喜康力（3段）900克/罐装，批号分别为：287834K402，287844K402，生产日期均为2013年5月2日，失效日期为2015年10月31日。

全球最大乳品出口商恒天然(Fonterra)(FSF.NZ)上周五发布消息，称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌。中国国家质检总局称，已要求进口商立即召回可能受污染产品；要求各地检验检疫机构进一步加强新西兰输华乳制品的检验监管。恒天然周一表示，尚未收到中国当局对可能受肉毒杆菌污染的乳制品采取行动的通知。

牵涉其中的中国境内进口商已对此进行回应，并展开追溯和召回。其中杭州娃哈哈集团表示，对使用该乳清蛋白产品的出厂检测记录进行了复查，并未发现肉毒毒素，并对市场上的产品库存进行紧急排查，经销商销售的产品已基本销售完毕。(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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