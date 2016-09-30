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中国财经 | 2016年 9月 30日 星期五 08:23 BJT

美联储要求农行纽约分行加强反洗钱管控 限期60天改进

路透9月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周四要求中国农业银行(601288.SS)改善反洗钱管控，并称该行纽约分行存在“严重缺陷”。

美联储限期农行在60天内提出全面计划，确保符合美财政部外国资产管理办公室发布的监管规定。

未能立即联络到农行发言人对此事置评。

5月时，曼哈顿联邦法官再次受理一宗诉讼案。该项官司为农行纽约分行前法务主管Natasha Taft控告该行性别歧视，并举报农行有不合法行为。

Taft宣称，她向纽约联邦储备银行报告农行可能违反规定之后，农行就迫使她在6月离职。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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