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时事要闻 | 2013年 5月 21日 星期二 07:24 BJT

中国农行原副行长杨琨被双开--新华

路透北京5月20日 - 新华社周一报导称，中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)原副行长杨琨严重违纪违法被开除党籍和公职，并收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

报导称，根据有关规定，中共中央纪委对农行原执行董事、副行长、党委委员杨琨严重违纪违法问题进行了立案检查。

经查，杨琨利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受巨额贿赂。

报导称，杨琨的行为已构成严重违纪，并涉嫌受贿犯罪。

农行有关人士在接受路透查询时表示，没有进一步消息可以披露。(完)

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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