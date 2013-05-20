中国农行原副行长杨琨被双开--新华

中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京5月20日 - 新华社周一报导称，中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)原副行长杨琨严重违纪违法被开除党籍和公职，并收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。
报导称，根据有关规定，中共中央纪委对农行原执行董事、副行长、党委委员杨琨严重违纪违法问题进行了立案检查。
经查，杨琨利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受巨额贿赂。
报导称，杨琨的行为已构成严重违纪，并涉嫌受贿犯罪。
农行有关人士在接受路透查询时表示，没有进一步消息可以披露。(完)
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。