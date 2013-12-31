中国称安倍自己关闭了同中国领导人对话的大门

安倍上周参拜靖国神社，此举激怒中国和韩国，并引发美国对亚洲邻国之间紧张关系升级的担心。安倍参拜后表示，日本与中韩的关系非常重要，希望有机会向中国和韩国说明加强彼此关系符合各方利益。中国外交部发言人秦刚在周一的例行新闻发布会上指出，安倍自己关闭了同中国领导人对话的大门。图为2012年“九一八”反日游行的资料图片。路透