中国资产支持票据或提速发行 为基建项目提供融资渠道

路透北京9月11日电---中国国家发改委巨额投资项目审批的影响还在发酵,融资渠道已来助力.中国证券报周二引述业内人士指出,资产支持票据(ABN)或提速发行,为基建项目提供资金.

"四季度ABN的发行还将提速,目前申报发行的公司已超过20家,"中证报引述业内人士称,"ABN不仅能较好地解决企业的资金问题,还能起到外部增信的效果,对於未来降低企业融资成本有一定的帮助."

中国为"稳增长"再度出招,国家发改委上周短短两天批复逾万亿投资项目.受此提振,国内股市也一改此前颓势,出现放量强劲反弹.

资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.

据不完全统计,8月已来,已有5家公司发行了总计55亿元人民币的ABN.

为拓宽非金融企业融资渠道,中国银行间市场交易商协会日前出台非金融企业资产支持票据指引.企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据;如选择公开发行方式,应当聘请两家具有评级资质的资信评级机构进行信用评级.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟

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