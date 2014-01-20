中国捣毁一非法胎儿性别鉴定网络

路透北京1月19日 - 中国国家卫计委周日发布消息称，一个胎儿性别非法鉴定网络被捣毁。

国家卫计委表示，经地方公安部门和卫生计生部门的密切配合，成功打掉了王华璞、王二敏非法鉴别胎儿性别的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。经调查，自2010年以来，王华璞、王二敏等犯罪团伙联络以浙江义乌市为主、涉及全国25个省、区、市的育龄妇女，前往郑州进行非法胎儿性别鉴定。

卫计委称，仅2013年该团伙就为1000余名孕妇进行了胎儿性别鉴定，但没有提到由此导致多少孕妇流产。

王二敏犯罪团伙涉案5人已经法院一审宣判，其中王二敏被判处有期徒刑3年零6个月，并处罚金10万元；其他同案犯分别被判处有期徒刑1年零6个月至2年零6个月不等。

卫计委称，此案也是近年来中国打击处理影响面最大的跨省“两非”（即非医学需要的胎儿性别鉴定、非医学需要的人工终止妊娠）案件。（完）

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