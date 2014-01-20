中国捣毁一非法胎儿性别鉴定网络

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京1月19日 - 中国国家卫计委周日发布消息称，一个胎儿性别非法鉴定网络被捣毁。
国家卫计委表示，经地方公安部门和卫生计生部门的密切配合，成功打掉了王华璞、王二敏非法鉴别胎儿性别的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。经调查，自2010年以来，王华璞、王二敏等犯罪团伙联络以浙江义乌市为主、涉及全国25个省、区、市的育龄妇女，前往郑州进行非法胎儿性别鉴定。
卫计委称，仅2013年该团伙就为1000余名孕妇进行了胎儿性别鉴定，但没有提到由此导致多少孕妇流产。
王二敏犯罪团伙涉案5人已经法院一审宣判，其中王二敏被判处有期徒刑3年零6个月，并处罚金10万元；其他同案犯分别被判处有期徒刑1年零6个月至2年零6个月不等。
卫计委称，此案也是近年来中国打击处理影响面最大的跨省“两非”（即非医学需要的胎儿性别鉴定、非医学需要的人工终止妊娠）案件。（完）
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。