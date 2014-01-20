中国捣毁一非法胎儿性别鉴定网络

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月19日 - 中国国家卫计委周日发布消息称，一个胎儿性别非法鉴定网络被捣毁。
国家卫计委表示，经地方公安部门和卫生计生部门的密切配合，成功打掉了王华璞、王二敏非法鉴别胎儿性别的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。经调查，自2010年以来，王华璞、王二敏等犯罪团伙联络以浙江义乌市为主、涉及全国25个省、区、市的育龄妇女，前往郑州进行非法胎儿性别鉴定。
卫计委称，仅2013年该团伙就为1000余名孕妇进行了胎儿性别鉴定，但没有提到由此导致多少孕妇流产。
王二敏犯罪团伙涉案5人已经法院一审宣判，其中王二敏被判处有期徒刑3年零6个月，并处罚金10万元；其他同案犯分别被判处有期徒刑1年零6个月至2年零6个月不等。
卫计委称，此案也是近年来中国打击处理影响面最大的跨省“两非”（即非医学需要的胎儿性别鉴定、非医学需要的人工终止妊娠）案件。（完）
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%