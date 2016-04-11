焦点：中国不良ABS劣后投资人难寻 掣肘银行业不良出表

路透北京4月11日（作者 马蓉） - 时隔八年中国有望重启不良资产证券化(ABS)，以化解银行资产质量下行压力。但因不良资产现金流存较大不确定性，如何定价和能否最终出表成为关注焦点，而劣后投资人的匮乏亦将掣肘其市场化推进。

分析人士指出，出于“政治任务”的考虑，在不良ABS试点期间不良出表应能顺利进行；但由于试点并非市场化模式，未来在市场化推广方面仍面临一定障碍，第三方机构是否有足够的意愿持有劣后，将是能否出表的关键。

“做不良ABS在目前情况下是不可能出表的。”清华大学国家金融研究院兼职教授郭杰群称，“不良资产的劣后是很厚的，这时就会有风险转移的测试，（银行）很难达到风险转移上会计的（出表）标准。”

相关资料显示，首轮不良资产证券化试点中，四大资产管理公司(AMC)共发行四单不良资产证券化产品，次级(劣后级)占比（厚度）在20%-50%之间，而普通资产证券化的次级占比通常不超过10%。

郭杰群进一步解释道，国家规定银行必须持有资产包的5%，目前操作模式是发行方自己持有，如果银行持有整个劣后，则达不到会计上的出表标准；而银行持有劣后又与国内的刚性兑付环境有关，“劣后的风险很高，如果违约，投资人会找银行。”

中国证监会国际咨询委员会委员、原香港证监会主席梁定邦也对此表示认同。他指出，虽然银行在发行不良ABS时已披露相关资产风险，但如果风险确实发生，不排除投资人因无法承受风险到银行挤兑的可能性。

国际四大会计事务所之一--德勤的合伙人陶坚称，试点的不良ABS出表是“政治任务”，但试点以外不一定能大规模推广，“（不良）出表需要让第三方机构持有劣后，大的银行可以找到四大资产管理公司持有，但小的银行不一定能找到合适的第三方机构。”

中国银行间市场交易商协会3月底发布“不良贷款资产支持证券信息披露指引（征求意见稿）”，意味着首单不良资产证券化产品或将问世。中国2005年开始试点信贷资产证券化业务时，其中即已包括不良资产，之后因2008年全球金融危机爆发，为控制风险，不良资产证券化暂停至今。

而据路透此前报导，中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行(600036.SS)六家；此外，监管层对不良ABS制定总试点额度为500亿元人民币。

随着中国经济减速和结构转型，银行业尽管使出各种腾挪手段，其不良资产率仍在持续缓慢上升。据中国银监会数据，去年四季度末国内商业银行不良贷款率1.67%，连续10个季度环比上升；不良贷款余额12,744亿元，较2014末大增51.2%。

**泥中淘金**

某券商资产证券化业务条线负责人对路透表示，他曾尝试做市场化的不良ABS，但在实际尽调时发现企业情况各异，难以标准化，“是否能够收回（本息）取决于谁跟他（债务人）收，有些人能收回来，有些人不行，这给定价带来很大的问题。”

同时，不良资产的清收处置也面临司法落实的障碍。

“北上广深已经是中国法律环境最好的城市，尚且不能完全依靠法律手段取得处置资产的收益，更别提地方。”他称，“地方欠钱的不少是当地有头有脸的人物，走法律程序时司法都不会配合你。”

中国央行副行长潘功胜在两会期间曾指出，不良贷款的正常化是整个信贷资产正常化的一个部分，这有助于培育中国的不良资产市场化处置市场，并拓宽信贷资产证券化的市场。

不过，数信互融科技有限公司合伙人沈陆认为，可以通过细致和量化型分析，将好资产和差资产进行分割。资产管理公司如果有精准的资产分析和定价能力，在不良处置过程中可以实现很高的收益，“如果对资产了解比较深的话可以从一堆泥里边发现黄金。”

他并称，在交易中询价也必不可少，量化定价在其中则起到参考作用。在美国也并非完全用数学公式或模型来预测某一个产品的最终价格，大家也是通过询价，通过市场的供求关系来最终决定这笔买卖是否成交。

此外，市场参与者匮乏无法进行市场化定价，也会导致国有资产流失的潜在问题。

“100元的（不良）账面价值以1元的价格卖出，谁能担起这个责任？”郭杰群称，四大资产管理公司(AMC)由此产生，资产直接从国有银行转移到国有的资产管理公司，得以规避。但从实际情况来看，四大AMC的处置效果并不好，主要在于不良资产定价的参与者太少而无法形成有效定价。

“如果有足够多的市场参与者，就不存在国有资产流失的问题，因为这是个真正的市场价格，如果政府认为是国有资产流失，政府可以买。”他说。

**亟待不良专业服务商**

除了定价与出表两个难题外，市场人士指出，中国不良资产证券化市场的发展还缺少专业的服务商及成熟的投资者市场。

“资产越不良，越有特定性，对服务机构的要求就越高。”高伟绅律师事务所合伙人赵闽娇称，“在不同的地区、不同的机构、对性质不同的资产，处置方式均有差异，是需要非常专业的资产管理人进行（处置）的。”

她指出，欧洲不良资产证券化非常强调资产的服务和处置方式。多数对冲基金购买不良资产时，首先购买当地的资产服务商，以找准对所买不良资产具备专业化经验、能使其利益达到最大化的机构作为切入点，这一点也是中国在不良资产买卖和证券化方面较为欠缺的一环。

沈陆也表示，美国在不良资产ABS方面也有专业化的机构，能够高效地处理不良资产业务。

正在负责不良资产证券化项目的中仑律师事务所合伙人许苇则表示，中国不良ABS市场的发展，还需要一些能够真正了解、认可不良资产价值的投资者，这也是一个有活力的金融市场需要具备的基本条件。

“优先级的存在使得投资者在理解这些（不良ABS）产品时仍按照优良资产的方式、模式去理解，模糊了不良ABS的发展方向。”她称，“应该充分披露风险，把不良资产就当做不良资产来做。”（完）