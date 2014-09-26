ABS业务主体增基金子公司 基础资产负面清单管理--中国证监会

路透北京9月26日 - 中国证监会周五就开展资产证券化（ABS）业务的相关管理规定公开征求意见。据证监会新闻发言人邓舸介绍，今后国内开展资产证券化业务主体范围将由券商扩展至基金子公司，并取消行政审批，实现市场化的证券自律组织事后备案和基础资产负面清单管理制度。

他在每周新闻例会上指出，未来将统一以资产专项计划作为特殊目的载体开展资产证券化业务。证监会将强化重点环节监管，制定信息披露、尽职调查规则，强化基础性资产的真实性需求，加强投资者保护。

证监会此次公开征求意见的一系列规定包括证券公司及基金子公司资产证券化业务管理规定（修订稿）、以及资产证券化业务信息披露指引和尽职调查工作指引等，征求意见截止日为10月10日。

征求意见稿指出，资产证券化的基础资产不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制。资产支持证券应当面向合格投资者发行，发行对象不得超过200人，单笔认购不少于100万元人民币发行面值或等值份额。专项计划可以通过内部或外部信用增及方式提升资产支持证券信用等级。

资产支持证券可按规定在证交所、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及其他经证监会认可的证券交易场所进行挂牌和转让。

中国证监会相关人士解释称，未来资产证券化业务应在基金业协会备案，基金业协会将很快会发布备案办法，附带基础资产负面清单。如果ABS项目需要挂牌转让，需要在沪深交易所和证券业协会的报价系统挂牌转让。

“原先做业务要报到证监会，现在可以先做，但要注意负面清单，...不过，要交易的话，需要和交易所进行沟通。”他如此解释未来相关流程。

他指出，负面清单将是这次资产证券化管理规定的核心，在行政审批取消后，市场化还要有边界。负面清单由基金业协会定期发布，负面清单除了原则性规定，可能还会实施动态调整。

不过该人士表示，关于信贷资产证券化，还将保留目前的格局，“如果银行信贷资产愿意来，我们也欢迎，我们也为其留有空间，但不在这一次的讨论中。”

目前信贷资产证券化通常在银行间市场发行，央行负责监督管理资产支持证券在银行间债市上的发行与交易活动。目前仅有平安银行(000001.SZ)发行了国内首只在证交所上市的信贷资产ABS，在这只ABS发行过程中，央行曾临时叫停。（完）

(发稿 李贺/林琦; 审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。