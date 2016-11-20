ABS夹层基金可激活中国资产证券化市场流动性--业内人士

路透北京11月18日 - 近年中国资产证券化（ABS）市场步入常态化发展，“资产荒”下ABS夹层级成为投资界新宠儿，同时新的投资模式--“ABS夹层基金”渐入视野。业内人士指出，ABS夹层基金可以激活不同风险偏好的投资者多元化配置需求，激活资产证券化市场的流动性。

中航信托资产管理部总经理张瑰周五在资产证券化生态圈的演讲中指出，目前ABS基础资产多样化，外部增信差异化，风险识别能力不稳定及专业机构投资者极度匮乏，均致ABS二级市场难以形成。

“夹层基金在整个业务链条中是一个灵动的舞者。”张瑰称，“因为整个市场缺乏流动性的，夹层基金可作为专业机构投资人，有助于激活不同风险偏好的投资者多元化配置需求，激活整个资产证券化市场流动性。”

她并提到，ABS夹层基金具有较高的票息收益和资本利得：目前夹层档的票面利率约在5%-7%；同时，ABS产品在运行有一段时间后，随着优先档的偿还会出现评级跃迁，便可溢价卖出。

“如果在二级市场能够交易出去，大概有1-1.5个百分点的资本利得空间。”张瑰称，“此外也可以投资的夹层产品作为基础资产再次证券化，也可以进一步放大投资收益，...让交易流动起来。”

ABS夹层基金，即设立基金投资ABS夹层档产品，目前主要以具有分散性特点的零售、消费类债权为主。

中国资产证券化市场自2005年开启试点，起初发展较为缓慢，并在2009年因国际金融危机一度陷入停顿；2012年5月在中国央行等三部委联合发文后重新开闸；2014年11月银监会发文，明确信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，此后ABS发行量迅速增长。

中央结算公司发布的《2015年资产证券化发展报告》显示，2015年中国共发行1,386只资产证券化产品，总金额6,032.4亿元人民币，同比增长84%，市场存量为7,703.95亿元，同比增长129%。（完）