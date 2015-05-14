中国注册制后首批ABS信披指引将问世 ABS发行料提速--消息

路透北京5月14日 - 为规范和推动“注册制”下信贷资产证券化(ABS)产品的发行，两位消息人士周四对路透表示，中国央行即将下发ABS信息披露指引，市场预期，指引对产品信息披露要求明确后，一季度发行节奏放缓的ABS产品规模将明显提速。

其中一位消息人士透露，首批公布两个ABS信息披露指引均主要针对车贷和房贷两类基础资产,并强调项目注册制申请人除了需披露资产池统计信息，还要披露发起机构同类贷款的历史数据信息。

“披露历史数据这一点上，起初机构还是有些疑虑；信贷资产质量信息是金融机构的核心数据，而且以现在机构的信息化水平，调出过去多年某一类信贷资产的信息也需要时间。”上述人士说。

另一位消息人士称，央行实施信贷资产证券化注册制后第一单证券化产品也会很快出来，车贷项目会快一些，而房贷资产证券化项目稍微晚一些。

中国人民银行此前公告，符合条件的机构可以向央行申请注册，并在有效期内自主发行该类ABS；而银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。

路透就此事联系中国央行，尚未获得回复。

中国国务院常务会议周三决定进一步推进信贷资产证券化，以改革创新盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模。 （完）

(发稿 李贺；审校 赵红梅/屈桂娟)

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