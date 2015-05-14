中国注册制后首批ABS信披指引将问世 ABS发行料提速--消息

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月12日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透北京5月14日 - 为规范和推动“注册制”下信贷资产证券化(ABS)产品的发行，两位消息人士周四对路透表示，中国央行即将下发ABS信息披露指引，市场预期，指引对产品信息披露要求明确后，一季度发行节奏放缓的ABS产品规模将明显提速。
其中一位消息人士透露，首批公布两个ABS信息披露指引均主要针对车贷和房贷两类基础资产,并强调项目注册制申请人除了需披露资产池统计信息，还要披露发起机构同类贷款的历史数据信息。
“披露历史数据这一点上，起初机构还是有些疑虑；信贷资产质量信息是金融机构的核心数据，而且以现在机构的信息化水平，调出过去多年某一类信贷资产的信息也需要时间。”上述人士说。
另一位消息人士称，央行实施信贷资产证券化注册制后第一单证券化产品也会很快出来，车贷项目会快一些，而房贷资产证券化项目稍微晚一些。
中国人民银行此前公告，符合条件的机构可以向央行申请注册，并在有效期内自主发行该类ABS；而银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。
路透就此事联系中国央行，尚未获得回复。
中国国务院常务会议周三决定进一步推进信贷资产证券化，以改革创新盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模。 （完）
(发稿 李贺；审校 赵红梅/屈桂娟)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)