中国警方解救92名被拐卖儿童--官媒

路透北京9月28日 - 中国官方媒体周六称，中国警方采取行动，解救被拐卖儿童92名、被拐妇女两名，抓获犯罪嫌疑人301名。

央视和新华社援引公安部报道称，警方在进行六个月的调查后，于9月11日在11省区同步开展行动。

不清楚报道延迟的原因。报道没有提到获解救儿童的性别比例。

央视称，将加大对收买被拐卖儿童的打击力度。新华社指出，对出卖亲生子女的，也将依法严惩。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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