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中国财经 | 2016年 6月 30日 星期四 15:09 BJT

中国一季度经常帐户顺差393亿美元 资本和金融项目逆差2亿美元--外管局

路透北京6月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布正式数据显示，今年一季度中国经常帐户顺差393亿美元，资本和金融账户逆差2亿美元。

其中，货物贸易顺差1,039亿美元，服务贸易逆差576亿美元；资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,233亿美元；储备资产增加1,233亿美元，

此前，外管局公布的初步数据显示，今年一季度中国经常帐户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。

2015年全年，中国经常帐户顺差3,306亿美元，资本和金融账户逆差1,424亿美元。

2015年四季度，中国经常帐户顺差919亿美元，其中，货物贸易顺差1,579亿美元，服务贸易逆差399亿美元；资本和金融账户逆差506亿美元，其中，资本账户顺差0亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,659亿美元，储备资产减少1,153亿美元。（完）

更多细节请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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