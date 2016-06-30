中国一季度经常帐户顺差393亿美元 资本和金融项目逆差2亿美元--外管局

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布正式数据显示，今年一季度中国经常帐户顺差393亿美元，资本和金融账户逆差2亿美元。
其中，货物贸易顺差1,039亿美元，服务贸易逆差576亿美元；资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,233亿美元；储备资产增加1,233亿美元，
此前，外管局公布的初步数据显示，今年一季度中国经常帐户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。
2015年全年，中国经常帐户顺差3,306亿美元，资本和金融账户逆差1,424亿美元。
2015年四季度，中国经常帐户顺差919亿美元，其中，货物贸易顺差1,579亿美元，服务贸易逆差399亿美元；资本和金融账户逆差506亿美元，其中，资本账户顺差0亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,659亿美元，储备资产减少1,153亿美元。（完）
更多细节请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。