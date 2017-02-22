消息人士称中国买家将在3月3日完成对AC米兰俱乐部的收购交易

路透米兰2月21日 - 两名消息人士周二透露，中国一财团收购意大利足坛名门AC米兰俱乐部的交易将在3月3日完成。这将是中国对欧洲俱乐部规模最大的一笔投资。

这宗交易对俱乐部的估值为7.4亿欧元(8.18亿美元)，其中包括2.2亿欧元债务。原本估计交易可在去年底完成，但中国买家在获得中国当局最终批准这一环节上遇到了些麻烦。

意大利前总理贝卢斯科尼在去年8月同意将这份他最为珍视的资产之一割爱给中欧体育投资管理长兴有限公司。该公司背后有海峡资本和中国企业家李勇鸿的支持。

两位消息人士称，根据最初在8月达成的协议，中国投资者将向贝卢斯科尼支付余下的3.2亿欧元，并向球队进一步注资1亿欧元。

此前中欧体育已分三笔向贝卢斯科尼家族企业Fininvest支付了2亿欧元。

Fininvest没有对3月3日这个日期问题发表评论。

收购方财团内部的全部构成情况目前尚不得而知，不过消息人士称，这将在交易结束时予以公布。(完)