贝鲁斯柯尼与中资银团就出售AC米兰俱乐部展开排他性谈判

2015年4月29日在米兰市中心拍到的AC米兰足球俱乐部标识。 REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo

路透米兰5月10日 - 意大利前总理贝鲁斯柯尼周二与一个中国投资银团展开排他性谈判，协商出售足球俱乐部AC米兰多数股权事宜。该足球俱乐部是最受贝鲁斯柯尼钟爱的资产之一。

贝鲁斯柯尼家族控股公司Fininvest表示，已在周二的董事会议上同中资银团签署一份备忘录，“启动深入协商”。Fininvest没有透露最后期限，但一位了解情况的消息人士对路透表示，谈判将持续一个月，且不具有约束力。

“中国人对该俱乐部连同负债的最高估值为7.5亿欧元(8.54亿美元)，”该名消息人士称。

贝鲁斯柯尼已拥有AC米兰超过30年时间，在这家历史可追溯至1899年的老牌足球俱乐部再次陷入低谷时，他打算求售。

AC米兰公布去年亏损9,350万欧元，眼下急需挹注资金以支撑业务，并留在欧洲顶级俱乐部之列。目前许多欧洲顶级俱乐部均为中东和亚洲投资者所有。

但能否达成出售AC米兰的协议仍远不能确定，因为贝鲁斯柯尼不愿放松对该俱乐部的掌控。

“有很多次我们来到这里，Fininvest希望出售，但每一次就在我们以为已经成功的时候，贝鲁斯柯尼就会出来搅局，”一名熟悉情况的银行高层说。

另一名消息人士称，Fininvest与中资银团谈判的初步设想是先出售70%股份。“剩余股份将在随后一年至一年半售出，”消息人士称。(完)