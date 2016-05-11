贝鲁斯柯尼与中资银团就出售AC米兰俱乐部展开排他性谈判

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透米兰5月10日 - 意大利前总理贝鲁斯柯尼周二与一个中国投资银团展开排他性谈判，协商出售足球俱乐部AC米兰多数股权事宜。该足球俱乐部是最受贝鲁斯柯尼钟爱的资产之一。
贝鲁斯柯尼家族控股公司Fininvest表示，已在周二的董事会议上同中资银团签署一份备忘录，“启动深入协商”。Fininvest没有透露最后期限，但一位了解情况的消息人士对路透表示，谈判将持续一个月，且不具有约束力。
“中国人对该俱乐部连同负债的最高估值为7.5亿欧元(8.54亿美元)，”该名消息人士称。
贝鲁斯柯尼已拥有AC米兰超过30年时间，在这家历史可追溯至1899年的老牌足球俱乐部再次陷入低谷时，他打算求售。
AC米兰公布去年亏损9,350万欧元，眼下急需挹注资金以支撑业务，并留在欧洲顶级俱乐部之列。目前许多欧洲顶级俱乐部均为中东和亚洲投资者所有。
但能否达成出售AC米兰的协议仍远不能确定，因为贝鲁斯柯尼不愿放松对该俱乐部的掌控。
“有很多次我们来到这里，Fininvest希望出售，但每一次就在我们以为已经成功的时候，贝鲁斯柯尼就会出来搅局，”一名熟悉情况的银行高层说。
另一名消息人士称，Fininvest与中资银团谈判的初步设想是先出售70%股份。“剩余股份将在随后一年至一年半售出，”消息人士称。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。