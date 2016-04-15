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时事要闻 | 2016年 4月 15日 星期五 08:44 BJT

中国交建子公司周三发生起重机倒塌事故 造成18人死亡

路透新加坡4月14日 - 中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周四发布公告称，受飑线天气影响，其下属全资子公司中交第四航务工程局有限公司位于广东省东莞市麻涌镇东江口预制场的一台门式起重机周三发生倒塌事故。

公告指出， 截至4月13日18时，事故造成18人死亡，18人受伤住院治疗，15人轻伤经治疗后出院。

公告还称，目前，人员搜救工作已经结束，公司正积极配合相关部门对事故原因进行调查及善后处理工作。本次事故不会对公司生产经营及经营业绩产生重大影响。（完）

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