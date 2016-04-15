中国交建子公司周三发生起重机倒塌事故 造成18人死亡

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新加坡4月14日 - 中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周四发布公告称，受飑线天气影响，其下属全资子公司中交第四航务工程局有限公司位于广东省东莞市麻涌镇东江口预制场的一台门式起重机周三发生倒塌事故。
公告指出， 截至4月13日18时，事故造成18人死亡，18人受伤住院治疗，15人轻伤经治疗后出院。
公告还称，目前，人员搜救工作已经结束，公司正积极配合相关部门对事故原因进行调查及善后处理工作。本次事故不会对公司生产经营及经营业绩产生重大影响。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。