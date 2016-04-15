修正-中国交建子公司发生起重机倒塌事故 造成18人死亡

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
(修正电头中的错别字)
路透新加坡4月14日 - 中国交通建设股份有限公司 周四发布公告称，受飑线天气影响，其下属全资子公司中交第四航务工程局有限公司位于广东省东莞市麻涌镇东江口预制场的一台门式起重机周三发生倒塌事故。
公告指出， 截至4月13日18时，事故造成18人死亡，18人受伤住院治疗，15人轻伤经治疗后出院。
公告还称，目前，人员搜救工作已经结束，公司正积极配合相关部门对事故原因进行调查及善后处理工作。本次事故不会对公司生产经营及经营业绩产生重大影响。（完）
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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