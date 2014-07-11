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时事要闻 | 2014年 7月 11日 星期五 11:09 BJT

湖南湘潭一幼儿园校车发生车祸 11人遇难

路透北京7月11日 - 中新社周五报导称，湖南湘潭一幼儿园校车在送幼儿回家途中翻入水库，造成11人遇难，包括8名幼儿和3位成人。

报导称，周四下午5时许，湖南湘潭市雨湖区响塘乡金桥村乐乐旺幼儿园所属园车在送幼儿回家途中，途经湘潭市交界的长沙市岳麓区干子村时翻入水库。

报导称，该水库一面环山，四周长满了杂草和小树，无任何护栏。

据报导，11名遇难者遗体全部找到，其中幼儿8名，成人3名。（完）

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