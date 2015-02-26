新疆巴楚县境内高速客车侧翻 22人遇难38人受伤

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透香港2月25日 - 新华社周三报导称，新疆巴楚县发生一起交通事故，造成22人遇难、38人受伤。
报导援引新疆喀什地区行署称，2月24日23时27分许，连接南疆阿克苏地区与喀什地区的阿喀高速公路巴楚县境内3012线一辆客车发生侧翻，造成22人遇难、38人受伤。
目前，当地政府正在全力抢救受伤人员，事故原因在进一步调查中。（完）
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。