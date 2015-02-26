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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:43 BJT

中国新疆巴楚县境内高速客车侧翻 22人遇难38人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港2月25日 - 新华社周三报道称，新疆巴楚县发生一起交通事故，造成22人遇难、38人受伤。

报道援引新疆喀什地区行署称，2月24日23时27分许，连接南疆阿克苏地区与喀什地区的阿喀高速公路巴楚县境内3012线一辆客车发生侧翻，造成22人遇难、38人受伤。

目前，当地政府正在全力抢救受伤人员，事故原因在进一步调查中。（完）
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