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时事要闻 | 2012年 12月 25日 星期二 09:17 BJT

江西农村校车坠入水塘 至少11名儿童丧生

路透北京12月24日 - 新华社报导，周一江西省贵溪市滨江镇洪塘村一载有15名幼儿园学生的面包车侧翻坠入水塘，至少11名儿童死亡。

目前肇事司机已被公安机关控制。

去年11月发生的校车事故曾引发公众愤怒，并促使中国总理温家宝保证增加校车投资，但类似事故仍未能杜绝。中国农村地区公共汽车和卡车陈旧失修，交通状况十分危险。

随着更多村级学校被撤销，学龄儿童不得不长途跋涉到乡镇学校就读，或远离父母寄宿在学校。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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