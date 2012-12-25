江西农村校车坠入水塘 至少11名儿童丧生

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京12月24日 - 新华社报导，周一江西省贵溪市滨江镇洪塘村一载有15名幼儿园学生的面包车侧翻坠入水塘，至少11名儿童死亡。
目前肇事司机已被公安机关控制。
去年11月发生的校车事故曾引发公众愤怒，并促使中国总理温家宝保证增加校车投资，但类似事故仍未能杜绝。中国农村地区公共汽车和卡车陈旧失修，交通状况十分危险。
随着更多村级学校被撤销，学龄儿童不得不长途跋涉到乡镇学校就读，或远离父母寄宿在学校。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。