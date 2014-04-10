海南一校车侧翻 八名儿童死亡

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京4月10日 - 新华社报道称，海南省周四发生一起校车侧翻事故，造成八名儿童死亡。
最近几年发生多起事故后，校车事故成为中国的一个敏感问题。
2011年，甘肃庆阳市正宁县，一辆超载校车在送学生上学的途中与一辆卡车迎面相撞，造成至少18名幼儿园学生死亡。
这起悲剧促使时任国务院总理温家宝承诺将投入更多政府资金，用于改善校车服务。
新华社报道称，周四发生的这起事故造成32名儿童受伤，其中四人伤势严重。
报道称，事故原因仍在调查中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。