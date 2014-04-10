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时事要闻 | 2014年 4月 10日 星期四 18:48 BJT

海南一校车侧翻 八名儿童死亡

路透北京4月10日 - 新华社报道称，海南省周四发生一起校车侧翻事故，造成八名儿童死亡。

最近几年发生多起事故后，校车事故成为中国的一个敏感问题。

2011年，甘肃庆阳市正宁县，一辆超载校车在送学生上学的途中与一辆卡车迎面相撞，造成至少18名幼儿园学生死亡。

这起悲剧促使时任国务院总理温家宝承诺将投入更多政府资金，用于改善校车服务。

新华社报道称，周四发生的这起事故造成32名儿童受伤，其中四人伤势严重。

报道称，事故原因仍在调查中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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