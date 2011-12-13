江苏丰县校车侧翻 至少15人死亡--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月13日电---新华社周二报导称，江苏省丰县周一傍晚发生一起校车侧翻事故，造成至少15名儿童死亡。
新华社称，这辆校车因躲避人力三轮车发生侧翻，落入路边泥潭。
报导称，事故发生时，车上有29名学生，其中另有至少八名学生在事故中受伤。
11月份，甘肃幼儿园校车发生交通事故，造成18名儿童死亡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。