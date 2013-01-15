《全球股市焦点》中国公司撤离美国市场,因监管阻力加剧且赴美上市优势消失

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
北京大学会计系教授Paul Gillis称,"我想每个人都在着手其他安排",以防美中两国监管层不能达成协议.
过去两年,美国SEC已经摘牌了大约50家中国在美上市公司.上个月,SEC指控全球五大会计师事务所的中国子公司违反证券法规,因其未能及时转交文件.这令中美协商僵局的紧张态势升级.
虽然近期多数私有化交易都是管理层主导的收购交易,但低廉的股价也促使大型私募股权公司达成数桩交易.
上个月,以凯雷集团 为首的私募股权基金财团同意收购中国分众传媒控股有限公司,收购价约为37亿美元,成为中国最大规模的私募股权收购案.律师表示,该交易的成功可能促使达成更多交易.
尽管大量资金涌入私募市场,但美国股市投资者可能需要更长时间才会再度愿意投资中国上市公司.(完) (编译 王翔琼/程琳/王兴亚; 审校 郑茵/隋芬/石冠兰)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当