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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 10:49 BJT

《全球股市焦点》中国公司撤离美国市场,因监管阻力加剧且赴美上市优势消失

北京大学会计系教授Paul Gillis称,"我想每个人都在着手其他安排",以防美中两国监管层不能达成协议.

过去两年,美国SEC已经摘牌了大约50家中国在美上市公司.上个月,SEC指控全球五大会计师事务所的中国子公司违反证券法规,因其未能及时转交文件.这令中美协商僵局的紧张态势升级.

虽然近期多数私有化交易都是管理层主导的收购交易,但低廉的股价也促使大型私募股权公司达成数桩交易.

上个月,以凯雷集团 为首的私募股权基金财团同意收购中国分众传媒控股有限公司,收购价约为37亿美元,成为中国最大规模的私募股权收购案.律师表示,该交易的成功可能促使达成更多交易.

尽管大量资金涌入私募市场,但美国股市投资者可能需要更长时间才会再度愿意投资中国上市公司.(完) (编译 王翔琼/程琳/王兴亚; 审校 郑茵/隋芬/石冠兰)

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