中国指责美国向香港示威者发出错误信号

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京10月10日 - 中国周五指责美国国会向香港亲民主示威者发出错误信号，并称此前发布的一份美国国会报告对中国内政“充满偏见”。
香港“占中”示威活动已经接近两周。
美国“国会－行政部门中国委员会”（Congressional-Executive Commission on China）周四公布的年度报告称，美国应增加对香港民主的支持，推动普选。
中国外交部发言人洪磊表示，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、机构或个人都无权干涉。
“美国这个机构发表的报告歪曲事实，对中国内政充满偏见，我们坚决反对。”洪磊在例行记者会上说道。
“我们敦促该委员会停止此类干扰和破坏中美关系的错误言行。任何国家政府、机构和人员都应谨言慎行，不支持“占中”等非法活动，不发出任何错误信号。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：