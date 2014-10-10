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时事要闻 | 2014年 10月 10日 星期五 18:44 BJT

中国指责美国向香港示威者发出错误信号

路透北京10月10日 - 中国周五指责美国国会向香港亲民主示威者发出错误信号，并称此前发布的一份美国国会报告对中国内政“充满偏见”。

香港“占中”示威活动已经接近两周。

美国“国会－行政部门中国委员会”（Congressional-Executive Commission on China）周四公布的年度报告称，美国应增加对香港民主的支持，推动普选。

中国外交部发言人洪磊表示，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、机构或个人都无权干涉。

“美国这个机构发表的报告歪曲事实，对中国内政充满偏见，我们坚决反对。”洪磊在例行记者会上说道。

“我们敦促该委员会停止此类干扰和破坏中美关系的错误言行。任何国家政府、机构和人员都应谨言慎行，不支持“占中”等非法活动，不发出任何错误信号。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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